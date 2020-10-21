Наталья Сергунина: приглашения от работодателей получили более 80 участников добровольного квалификационного экзамена

По сравнению с 2019 годом количество участников было в два раза больше. Заявки на участие подали 12 тысяч человек. С тестированием на первом этапе и практическими заданиями на втором успешно справились 282 человека. Кроме того, увеличилось и число компаний-партнеров, заинтересованных в молодых специалистах. Приглашения от них, а также от правительства Москвы получили больше 80 студентов.

Особенно востребованными оказались учащиеся по специальностям «менеджер проектов», «аудитор», «менеджер по подбору персонала», «специалист по логистике» и «программист».

Победители ДКЭ были награждены дистанционно. Во время церемонии награждения у победителей была возможность пообщаться с потенциальными работодателями.

Впервые добровольный квалификационный экзамен состоялся в 2017 году. Проект открывает перспективы для старшекурсников найти работу.

