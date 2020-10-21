Наталья Сергунина: приглашения от работодателей получили более 80 участников добровольного квалификационного экзамена

Более 80 молодых специалистов получили возможность трудоустроиться по итогам добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ). Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что на работу или оплачиваемую стажировку приглашены победители в каждой из 50 номинаций, а также наиболее способных финалистов.

Сергунина отметила, что пандемия внесла свои корректировки в проведение экзамена, он прошел онлайн.

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По сравнению с 2019 годом количество участников было в два раза больше. Заявки на участие подали 12 тысяч человек. С тестированием на первом этапе и практическими заданиями на втором успешно справились 282 человека. Кроме того, увеличилось и число компаний-партнеров, заинтересованных в молодых специалистах. Приглашения от них, а также от правительства Москвы получили больше 80 студентов.

Особенно востребованными оказались учащиеся по специальностям «менеджер проектов», «аудитор», «менеджер по подбору персонала», «специалист по логистике» и «программист».

Победители ДКЭ были награждены дистанционно. Во время церемонии награждения у победителей была возможность пообщаться с потенциальными работодателями.

Впервые добровольный квалификационный экзамен состоялся в 2017 году. Проект открывает перспективы для старшекурсников найти работу.

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ФОТО: pixabay.com
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