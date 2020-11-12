Наталья Сергунина подвела первые итоги работы благотворительного сервиса на mos.ru

Более одной тысячи переводов на благотворительность сделали москвичи с помощью онлайн-сервиса, запущенного на портале Мэра и Правительства Москвы 16 октября. Сделать адресное пожертвование теперь можно на сайте mos.ru в разделе «Мои платежи». С инициативой о создании такого инструмента выступили сами благотворители.



«Как показали первые несколько недель работы сервиса, москвичам удобно делать пожертвования параллельно с оплатой различных услуг, например коммунальных. Таких переводов поступает в три раза больше, чем самостоятельных пожертвований. Всего горожане уже сделали свыше одной тысячи переводов. Их средняя сумма сейчас составляет более 200 рублей», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.