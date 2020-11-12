Наталья Сергунина: до конца года партнерами благотворительного сервиса на mos.ru могут стать 30 фондов
Партнерами благотворительного сервиса на портале mos.ru до конца года могут стать 30 фондов, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина во время онлайн-встречи с представителями благотворительных организаций.
С помощью нового сервиса делать пожертвования могут все зарегистрированные пользователи mos.ru в разделе «Мои платежи». «Сервис запущен в тестовом режиме 16 октября. Сейчас в нем зарегистрировано девять благотворительных проектов. В ближайшее время присоединятся еще 14», — отметила Сергунина.
По ее словам, возможности платформы будут совершенствоваться с учетом предложений благотворительных фондов и москвичей. За первые недели пользователи нового сервиса сделали более тысячи переводов. Средний размер пожертвования составляет свыше 200 рублей.
Деньги могут быть направлены на помощь тяжело больным детям, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также на поддержку бездомных животных. К сервису уже подключились фонды «Справедливая помощь Доктора Лизы», «Со-единение», «Фонд продовольствия “Русь”», «Благо дари миру», «Ника», «Кораблик», «Женщины за жизнь», «Романсиада» и «Гольфстрим».
По мнению исполнительного директора фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Натальи Соколовой, благодаря новому сервису помощь тем, кто в ней нуждается, будет доступнее. «Фонды стали ближе к людям. Не нужно заходить на сайт организации, чтобы поддержать ее. Теперь оказать благотворительную помощь можно между делом, получая услуги на портале mos.ru. Я уверена, что этот проект позволит не только увеличить количество поступающей помощи, но, самое главное, вовлечет как можно больше людей в этот процесс», — рассказала она.
Благодаря проекту благотворительные организации получат как дополнительную финансовую, так и информационную поддержку. «Такие сервисы помогают рассказать о работе благотворительных фондов, а это значит, что москвичи смогут больше узнать о нашей деятельности», — отметила Марина Зубова, президент фонда помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим».
Присоединиться к проекту может любой фонд, который ведет социально значимую деятельность в столице более года и состоит в реестре благотворительных организаций Москвы. Чтобы максимально упростить процедуру подключения к сервису, был разработан специальный обучающий курс. Подробную информацию об участии, перечень документов и инструкцию по подключению можно найти на сайте «Душевная Москва».
Правительство Москвы поддерживает благотворительные инициативы, организует мероприятия, выделяет гранты. В 2020 году общая сумма поддержки благотворительных фондов и организаций в столице превысила 300 миллионов рублей. Из них 67,6 миллиона рублей было выделено в рамках конкурса грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций.
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