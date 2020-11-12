Наталья Сергунина: до конца года партнерами благотворительного сервиса на mos.ru могут стать 30 фондов

Партнерами благотворительного сервиса на портале mos.ru до конца года могут стать 30 фондов, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина во время онлайн-встречи с представителями благотворительных организаций.



С помощью нового сервиса делать пожертвования могут все зарегистрированные пользователи mos.ru в разделе «Мои платежи». «Сервис запущен в тестовом режиме 16 октября. Сейчас в нем зарегистрировано девять благотворительных проектов. В ближайшее время присоединятся еще 14», — отметила Сергунина.



По ее словам, возможности платформы будут совершенствоваться с учетом предложений благотворительных фондов и москвичей. За первые недели пользователи нового сервиса сделали более тысячи переводов. Средний размер пожертвования составляет свыше 200 рублей.