Сергунина: в столице начался прием заявок на конкурс «Московские мастера» в туристических номинациях
В столице начался прием заявок на участие в конкурсе «Московские мастера», где представлены традиционные номинации «Экскурсовод» и «Гид-переводчик», а также новые категории. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Участники номинаций «Экскурсовод» и «Гид-переводчик» будут самостоятельно продумывать пешеходную или автобусную экскурсию по Москве, а чтобы проявить себя в новых категориях «Администратор гостиницы» и «Консьерж гостиницы», нужно будет выполнить творческое задание.
В этом году подать заявку можно до 26 мая, о результатах узнаем в июне, а церемония награждения состоится перед празднованиеv Дня города, отметила Сергунина.
Ранее специально для участников конкурса на платформе #Москвастобой организаторы разместили интервью с представителями туристических профессий. Администраторы столичных гостиниц, а также московские экскурсоводы поделились своими историями и дали ценные советы, которые помогут участникам конкурса двигаться в правильном направлении.
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