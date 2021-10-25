Наталия Орейро стала гражданкой России
Известная уругвайская актриса и певица Наталья Орейро, сыгравшая главную роль в аргентинском сериале «Дикий ангел», стала гражданкой России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, российский паспорт также получил сын артистки - Мерлин Атауальпа, родившийся в 2012 году в Аргентине.
Ранее Путин подписал указом о принятии в гражданство России популярного сербского актёра Милоша Биковича, сообщает «Свободная пресса».
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