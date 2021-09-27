Немецкий режиссёр Фрай получил гражданство РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство России получили ряд иностранцев, в том числе советник генерального директора Государственного академического Большого театра России Ханс-Йоахим Фрай, сообщает пресс-служба Кремля.

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что «в гражданство Российской Федерации принимается Фрай Ханс-Йоахим, родившийся 10 июля 1965 года в Германии».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцам хотят разрешить иметь двойное гражданство с любыми странами мира кроме России, сообщает Ura.ru.

