Немецкий режиссёр Фрай получил гражданство РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство России получили ряд иностранцев, в том числе советник генерального директора Государственного академического Большого театра России Ханс-Йоахим Фрай, сообщает пресс-служба Кремля.

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что «в гражданство Российской Федерации принимается Фрай Ханс-Йоахим, родившийся 10 июля 1965 года в Германии».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцам хотят разрешить иметь двойное гражданство с любыми странами мира кроме России, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:РежиссерГражданство РФПаспорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры