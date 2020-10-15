«Новое поколение идиотов». Полковник ФСБ рассказал, откуда в России террористы

Спецслужбы предотвратили теракт в Волгограде. После перестрелки спецназа с террористами возбуждено уголовное дело, исламисты оказались уроженцами Узбекистана. В ФСБ сообщили, что подготовку терактов координировали из Сирии, исламисты планировали взорвать здания органов власти, общежития военных и опасные производства.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН заявил, что террористическая угроза в нашей стране и в мире не исчезала никогда. Вместе с тем, по его словам, силовики научились эффективно ей противодействовать.

«Я считаю, что как была мировая угроза, так и осталась, угроза никуда не уходила с территории вообще всех стран. Северный Кавказ – это только одна из точек, где наиболее заметны проявления и очаг, а так источники угрозы по всему миру. Но и спецслужбы приспособились и начали более умело работать. Также нанесли удар в Сирии очень сильный. Они (террористы - прим. НСН) там хорошо получили по головам. Также сейчас уменьшилась возможность финансирования этих организаций. Поэтому мы наблюдаем и у нас в стране, и во всем мире такой спад. Но это в любой момент может измениться, мы знаем это по опыту. Такие качели были с 60-х годов. Как им по головам настучат – потом пауза. Потом чуть затихнет – вырастет новое поколение идиотов. Интернета насмотрятся, начитаются, им мозги промоют – и опять начинается», - добавил он.