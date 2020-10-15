«Новое поколение идиотов». Полковник ФСБ рассказал, откуда в России террористы
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН прокомментировал операцию по предотвращению теракта в Волгограде.
Спецслужбы предотвратили теракт в Волгограде. После перестрелки спецназа с террористами возбуждено уголовное дело, исламисты оказались уроженцами Узбекистана. В ФСБ сообщили, что подготовку терактов координировали из Сирии, исламисты планировали взорвать здания органов власти, общежития военных и опасные производства.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН заявил, что террористическая угроза в нашей стране и в мире не исчезала никогда. Вместе с тем, по его словам, силовики научились эффективно ей противодействовать.
«Я считаю, что как была мировая угроза, так и осталась, угроза никуда не уходила с территории вообще всех стран. Северный Кавказ – это только одна из точек, где наиболее заметны проявления и очаг, а так источники угрозы по всему миру. Но и спецслужбы приспособились и начали более умело работать. Также нанесли удар в Сирии очень сильный. Они (террористы - прим. НСН) там хорошо получили по головам. Также сейчас уменьшилась возможность финансирования этих организаций. Поэтому мы наблюдаем и у нас в стране, и во всем мире такой спад. Но это в любой момент может измениться, мы знаем это по опыту. Такие качели были с 60-х годов. Как им по головам настучат – потом пауза. Потом чуть затихнет – вырастет новое поколение идиотов. Интернета насмотрятся, начитаются, им мозги промоют – и опять начинается», - добавил он.
Собеседник НСН отметил, что террористы выбирают Волгоград в качестве цели для своих акций из-за близости к Средней Азии и Кавказу. Однако главной мишенью всех экстремистов Луценко назвал Москву.
«Астрахань – ворота из Кавказа и Средней Азии, а чуть подняться – там Волгоград. Там население смешанное, много национальностей, легко затеряться. Смысл этих терактов – не чтобы кого-то победить, а чтобы сделать значительную акцию, привлечь внимание. Нанести не столько физический, сколько морально-политический удар по государству. Ударить в сердце нашей страны. Потому самые опасные места в этом смысле – это Москва, Санкт-Петербург. Вот эти регионы под прицелом всегда. Другое дело, что здесь и режим жестче, и службы эффективнее работают. Сейчас у нас две точки, откуда могут идти террористы – Ближний Восток и Афганистан. Там сосредоточены остатки и "недобитки" всяких исламистов. Сирия так и осталась с очагами. А идеологи как были, так и остались в Саудовской Аравии. Там центр ваххабизма, оттуда вся идеология идет. Это как секта», - заключил он.
По данным следствия, у тайников с бомбами в Волгограде были застигнуты два уроженца Узбекистана 23 и 27 лет, которые на требование сдаться открыли огонь и были уничтожены. Изъято огнестрельное оружие, готовые бомбы и компоненты к ним, в том числе поражающие элементы, а также карта Волгограда с предполагаемыми объектами будущих атак. Как следует из видео ФСБ, среди них монумент «Родина-мать зовет!».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+13 754 / сут.
Умерли
23 491+286 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+8 392 / сут.
- Трамп обвинил Байдена в коррупции после «слива» переписки его сына
- Фургалу требуется обследование из-за проблем со здоровьем
- Москвичей без масок и перчаток перестанут пускать в транспорт
- Пашинян назвал конфликт в Карабахе «беспрецедентной войной»
- Москвичку ударили ножом за замечание об отсутствии маски
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru