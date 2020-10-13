Ветеран «Альфы» рассказал, как победить терроризм на Северном Кавказе

Национальный антитеррористический комитет (НАК) отчитался о ликвидации в прошлом году 60 боевиков на Северном Кавказе. Были задержаны 144 террориста и 220 их пособников. При этом сторонники террористических организаций продолжают попытки вербовки в северокавказском регионе.

Сегодня же глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об успешной ликвидации четырех боевиков, планировавших террористическую атаку в столице республики Грозном. При этом в ходе спецоперации погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров отметил в интервью НСН, что о полной победе над терроризмом в России пока говорить не приходится.

«Рамзан Кадыров говорил, что Кавказ у нас в отношении террористической угрозы теперь стабильный и неопасный регион. Я же всегда говорил и говорю, что с большой долей опасения отношусь к таким заявлениям. Но надо признать, что Кадыров навел порядок, и террористическая деятельность была ослаблена. Но Северный Кавказ как был, так и является, наверное, большой зоной ответственности спецслужб. Именно оттуда исходят все угрозы, которые распространились по всей Центральной России», - рассказал собеседник НСН.