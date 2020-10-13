Ветеран «Альфы» рассказал, как победить терроризм на Северном Кавказе
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» назвал в эфире НСН причины усиления террористической угрозы в России.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) отчитался о ликвидации в прошлом году 60 боевиков на Северном Кавказе. Были задержаны 144 террориста и 220 их пособников. При этом сторонники террористических организаций продолжают попытки вербовки в северокавказском регионе.
Сегодня же глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об успешной ликвидации четырех боевиков, планировавших террористическую атаку в столице республики Грозном. При этом в ходе спецоперации погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров отметил в интервью НСН, что о полной победе над терроризмом в России пока говорить не приходится.
«Рамзан Кадыров говорил, что Кавказ у нас в отношении террористической угрозы теперь стабильный и неопасный регион. Я же всегда говорил и говорю, что с большой долей опасения отношусь к таким заявлениям. Но надо признать, что Кадыров навел порядок, и террористическая деятельность была ослаблена. Но Северный Кавказ как был, так и является, наверное, большой зоной ответственности спецслужб. Именно оттуда исходят все угрозы, которые распространились по всей Центральной России», - рассказал собеседник НСН.
Гончаров уверен, что северокавказский регион стал еще более опасен, потому что в конфликт Армении и Азербайджана включилась Турция. Исламский фактор, по его мнению, будет основным в плане дестабилизации ситуации. Он также отметил, что вряд ли когда-то можно будет говорить, что этот регион полностью освободится от террористов.
«Бороться с терроризмом можно двумя способами. Это агентура, которая должна выявлять информацию о готовящихся нападениях. При подтверждении данных должны участвовать спецподразделения, владеющие знаниями, как работать в такой ситуации. Как мне кажется, проблема терроризма в России будет обостряться. Нас окружают регионы с нестабильной ситуацией: Украина, Карабах, Киргизия. И ожидать, что станет спокойнее, я не могу. Самыми опасными остаются в этой связи приграничные регионы и те, где большинство населения исповедует ислам», - отметил Гончаров.
На заседании НАК, которое возглавил директор ФСБ Александр Бортников, были озвучены меры, которые будут предприниматься, чтобы свести к минимуму процент завербованных террористами. Это системная профилактическая работа среди молодых людей, индивидуальная адресная работа с привлечением к ней духовных авторитетов, деятелей культуры, представители других сфер гражданского общества.
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