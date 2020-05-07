Настоятель оптинского подворья в Москве госпитализирован с двусторонней пневмонией

Настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве архимандрит Мелхиседек (Артюхин), секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству оказался в больнице с диагнозом "двухсторонняя пневмония". Об этом сообщает РИА Новости.

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Архимандрит сообщил через личные страницы в соцсетях о том, что не может отвечать на звонки и попросил молиться за умершего в среду 6 мая иеромонаха Онисиме (Мальцеве), который служил на оптинском подворье в московском районе Ясенево на протяжении 23 лет.

По словам архимандрита, у погибшего священнослужителя были тяжелые сопутствующие болезни, обострившиеся "в это непростое время". Скончавшемуся иеромонаху было 58 лет.

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