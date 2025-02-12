Наследственное дело после смерти Маслякова открыли в Москве

Стало известно об открытии наследственного дела в российской столице после смерти телеведущего, основатель и совладельца ООО «Телевизионное творческое объединение «АМиК». Родственники смогут претендовать на вещи и имущество, а также на имущественные права и обязанности, сообщила РИА Новости юрист Надежда Швачко.

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Масляков умер 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет, его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В 1964 году он, еще будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал ведущим юмористической передачи «Клуб веселых и находчивых», первый выпуск которой вышел в ноябре 1961 года, вёл другие передачи на советском телевидении.

С 1990 года Масляков организовал творческое объединение «АМиК» (расшифровывается как «Александр Масляков и Компания»), которое взяло на себя работу по производству КВН и контролю за лигами игры. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе президентом Международного союза КВН стал генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. С таким предложением к нему обратился ведущий Александр Масляков-младший.

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