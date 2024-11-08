«Первачи» и зубная щетка: Юморист Альтов сравнил КВН с жизнью на Земле

КВН стал для его участников хорошей школой жизни, при этом программа будет существовать и без ведущего Александра Маслякова, несмотря на взлеты и падения, заявил в интервью НСН писатель-сатирик Семен Альтов.

Сегодня, 8 ноября, отмечается День рождения КВН. В этот день в 1961 году вышел в эфир первый выпуск «Клуба весёлых и находчивых», а с 2021 года в эту дату отмечают Международный день КВН.