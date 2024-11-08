«Первачи» и зубная щетка: Юморист Альтов сравнил КВН с жизнью на Земле
КВН стал традицией для телезрителей, а для его участников - школой жизни и даже ключом к женским сердцам, пошутил в эфире НСН Семен Альтов.
КВН стал для его участников хорошей школой жизни, при этом программа будет существовать и без ведущего Александра Маслякова, несмотря на взлеты и падения, заявил в интервью НСН писатель-сатирик Семен Альтов.
Сегодня, 8 ноября, отмечается День рождения КВН. В этот день в 1961 году вышел в эфир первый выпуск «Клуба весёлых и находчивых», а с 2021 года в эту дату отмечают Международный день КВН.
«Во-первых, за эти 63 года поменялся я. Я уже не тот, который был, смотря первые выпуски КВН, хотя я и знаком с некоторыми из их участников, с "первачами". Это была хорошая школа, потому что чувство юмора – это возможность контакта, возможность коротко сформулировать важную мысль, и наука общения – вот что это такое. Я уже не говорю, как на женщин действует остроумный мужчина, он всегда в плюсе. Иногда внешность проигрывает, но после того, как он пошутит, она твоя, иногда это помогало. Но это я не про себя говорю, - про других. У меня и красота, и юмор - все совпало», - пошутил Альтов.
По его мнению, КВН можно сравнить с зубной щеткой, а продолжаться программа будет, пока существует жизнь на Земле.
«Эту передачу ждут, к ней привыкли. Это уже наша традиция, столько лет ни одно поколение ее смотрит. Менялась жизнь, менялся юмор, сейчас вообще все стремительно меняется на Земле. КВН тоже меняется, но ты же, когда идешь утром в ванную, берешь зубную щетку интуитивно. Вот так ты и смотришь КВН, это уже часть нашей жизни. Масляков - великий организатор, там такая школа была, столько народу оттуда вышло, спасибо ему за это. Как это будет без него, не знаю, но всегда бывают взлеты и спуски, как и у людей в жизни. Поэтому даже не важно, пойдет это сейчас вверх или вниз, у КВН будет дальнейшая жизнь. Если жизнь на Земле не закончится, значит и КВН будет на этой планете», - заключил собеседник НСН.
Легендарный ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года от онкологии, ему было 82 года. Знаменитый юморист, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов ранее рассказывал НСН, как его просили убрать из КВН номер «Стенограмма Черномырдина», однако Масляков отказался это делать.
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