Нашедшие «сатанизм» в творчестве Егора Крида эксперты отстранены от работы

18 ноября 201917:36

Роскомнадзор приостановил аккредитацию специалистов, которые проводили экспертизу песен Егора Крида на 120 дней. На сайте ведомства отмечается, что после указанного срока будет рассмотрен вопрос об окончательной приостановке действия аттестатов. В Роскомнадзоре пояснили, что эта экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции.

Напомним, документ с экспертизой песен Крида был опубликован в конце октября. Эксперты Роскомнадзора сочли, что творчество артиста «способствует разрушению традиционных ценностей и государственных устоев». Кроме того, они пришли к выводу, что Крид представляет антироссийскую субкультуру рэперов, которая несёт «антиценности сатанизма». Позже документ с экспертизой был удалён с сайта ведомства.

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В свою очередь российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН возмутился избирательной оценкой творчества Егора Крида и призвал Роскомнадзор к справедливости, приведя в пример других, с точки зрения шоумена, более одиозных исполнителей.

«Такое ощущение, что это заказ, исключительный заказ! Почему Егор? Почему вы берете Егора Крида – человека из приличной семьи и, в принципе, приличного парня? Почему не другие? А почему Face пропустили, который говорит в своих текстах про девушку, которая жует его, извините, половой орган, как бургер? Разве это не сатанистское? Зачем использовать именно Егора Крида как инструмент в борьбе против пошлости? Это неправильно, несправедливо и нечестно! Я за справедливость – или всех разбирать по косточкам, или не трогать никого!» - сделал вывод собеседник НСН.

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ФОТО: vk.com/kreed58
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