Нашедшие «сатанизм» в творчестве Егора Крида эксперты отстранены от работы

В свою очередь российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН возмутился избирательной оценкой творчества Егора Крида и призвал Роскомнадзор к справедливости, приведя в пример других, с точки зрения шоумена, более одиозных исполнителей.

«Такое ощущение, что это заказ, исключительный заказ! Почему Егор? Почему вы берете Егора Крида – человека из приличной семьи и, в принципе, приличного парня? Почему не другие? А почему Face пропустили, который говорит в своих текстах про девушку, которая жует его, извините, половой орган, как бургер? Разве это не сатанистское? Зачем использовать именно Егора Крида как инструмент в борьбе против пошлости? Это неправильно, несправедливо и нечестно! Я за справедливость – или всех разбирать по косточкам, или не трогать никого!» - сделал вывод собеседник НСН.

