Нашедшие «сатанизм» в творчестве Егора Крида эксперты отстранены от работы
Роскомнадзор приостановил аккредитацию специалистов, которые проводили экспертизу песен Егора Крида на 120 дней. На сайте ведомства отмечается, что после указанного срока будет рассмотрен вопрос об окончательной приостановке действия аттестатов. В Роскомнадзоре пояснили, что эта экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции.
Напомним, документ с экспертизой песен Крида был опубликован в конце октября. Эксперты Роскомнадзора сочли, что творчество артиста «способствует разрушению традиционных ценностей и государственных устоев». Кроме того, они пришли к выводу, что Крид представляет антироссийскую субкультуру рэперов, которая несёт «антиценности сатанизма». Позже документ с экспертизой был удалён с сайта ведомства.
В свою очередь российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН возмутился избирательной оценкой творчества Егора Крида и призвал Роскомнадзор к справедливости, приведя в пример других, с точки зрения шоумена, более одиозных исполнителей.
«Такое ощущение, что это заказ, исключительный заказ! Почему Егор? Почему вы берете Егора Крида – человека из приличной семьи и, в принципе, приличного парня? Почему не другие? А почему Face пропустили, который говорит в своих текстах про девушку, которая жует его, извините, половой орган, как бургер? Разве это не сатанистское? Зачем использовать именно Егора Крида как инструмент в борьбе против пошлости? Это неправильно, несправедливо и нечестно! Я за справедливость – или всех разбирать по косточкам, или не трогать никого!» - сделал вывод собеседник НСН.
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