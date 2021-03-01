Победители конкурса «Наше Радио» посетили авиабазу «Кубинка»
Победители конкурса «Наше радио» посетили авиабазу «Кубинка» в качестве приза.
Конкурс был устроен ко Дню защитника Отечества. Слушатели должны были угадывать названия фильмов про самолёты в рубрике «Кинопробы».
Поездка состоялась совместно с ведущими утреннего шоу «Подъемники». Для победителей конкурса была организована большая экскурсия лётчиками пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи», в рамках которой они рассказали, как проходит их день.
Также для посетителей «Кубинки» выступили музыканты Евгений Феклистов и Павел Пиковский.
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