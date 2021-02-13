«НАШЕ Радио», Rock FM и «Радио JAZZ» обновили логотипы с помощью нейросети

Сразу три популярных радиостанции - «Наше Радио», Rock FM и «Радио JAZZ» - поменяли свои логотипы. Разработку фирменных знаков заказали и сделали при помощи нейросети Студии Артемия Лебедева.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН

Новые логотипы радиостанций уже появились в их пабликах в соцсетях. Таким образом компании решили протестировать изображения и готовность своих аудиторий к неожиданным изменениям.

ФОТО: НСН

От реакции пользователей зависит, надолго ли останется новый дизайн логотипов «Нашего Радио», Rock FM и «Радио JAZZ».

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ФОТО: НСН
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