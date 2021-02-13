«НАШЕ Радио», Rock FM и «Радио JAZZ» обновили логотипы с помощью нейросети
Сразу три популярных радиостанции - «Наше Радио», Rock FM и «Радио JAZZ» - поменяли свои логотипы. Разработку фирменных знаков заказали и сделали при помощи нейросети Студии Артемия Лебедева.
Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Новые логотипы радиостанций уже появились в их пабликах в соцсетях. Таким образом компании решили протестировать изображения и готовность своих аудиторий к неожиданным изменениям.
От реакции пользователей зависит, надолго ли останется новый дизайн логотипов «Нашего Радио», Rock FM и «Радио JAZZ».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
- В Калужской области под завалами здания обнаружили погибшего мужчину
- США могут ввести новые санкции против России за «нарушение прав человека»
- В Москве автомобильные пробки достигли 9 баллов
- Глава Минпросвещения раскритиковал использование телефонов на уроках
- В МЧС опровергли данные об обрушении в ТЦ в Щелкове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru