«НАШЕ Радио» приглашает москвичей на проводы Масленицы

Масленица по праву считается одним из любимых праздников у россиян, который издревле символизировал проводы зимы и встречу долгожданной весны.

«Для нас эта многовековая традиция – отличный повод подарить людям самые теплые эмоции. Она является настолько НАШЕЙ, что искренне отражает настроение русской души. Мы долгие годы организовываем масленичные гулянья, а потому считаем своим творческим долгом и в этот солнечный день подарить окружающим позитив и отличное настроение», - отметили в пресс-службе радиостанции.

Старт мероприятия - в 14:00 по московскому времени. Вести шоу будут ведущие «НАШЕго Радио», вместе с ними на сцене выступят музыкальные группы «Casual», Тайм-Аут и «Ключевая». В течение дня в «Сказке» будет множество различных конкурсов для взрослых и детей, розыгрышей и прочих развлекательных мероприятий, связанных с одним из любимых семейных праздников.

Завершающим аккордом программы станут автограф- и фотосессии с ведущими и приглашенными артистами. Вход на территорию парка свободный. Адрес: ул. Крылатская, д. 18. От метро Крылатское курсируют бесплатные автобусы.

Парк «Сказка» - единственный в Москве парк развлечений под открытым небом, включающий в себя более 60 вариантов досуга для любого возраста и времени года. На его территории – детские, семейные, экстремальные и виртуальные аттракционы, интерактивные локации, уникальные тематические парки.

