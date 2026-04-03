НАШЕ Радио отправит слушателей в космос

«НАШЕ Радио в течение недели станет местом встречи для тех, кто хочет узнать больше о нашей истории и с пользой провести время в компании с ведущими. Мы поднимемся на высоту Останкинской телебашни, чтобы с этой высокой точки дать старт эфиру, который объединит всех, кто по-настоящему увлечен темой космоса и НАШЕй музыкой. Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие, слушайте нас на НАШЕм Радио!», — сказал программный директор радиостанции Игорь Паньков.

В эфире разыграют экскурсии для слушателей совместно с ведущими на территорию Останкинской телебашни. Победителям также расскажут о телебашне в контексте развития космических технологий.

8 апреля НАШЕ Радио приглашает в кинотеатр «Москино. Космос», где встретятся живая рок‑музыка и история покорения вселенной. Гостей ждёт концерт группы «Ключевая», после которого зрителям представят биографическую драму «Гагарин. Первый в космосе» режиссёра Павла Пархоменко. Картина сочетает документальную достоверность и кинематографичный эпос, воссоздавая дух эпохи и масштабы задач космической программы того времени. Начало в 19:30.

10 апреля выездная студия НАШЕго Радио «На высоте» начнет свою работу в 7 утра на Останкинской телебашне. Ведущие поздравят слушателей с наступающим Днём космонавтики в утреннем шоу «Подъёмники», «Шоу Дня» и в вечернем шоу «10 баллов».

Всю неделю в эфире НАШЕго Радио и на городских площадках будет царить по-настоящему душевная атмосфера, где каждый найдёт место для искренних эмоций и вдохновения, а лучшая музыка станет главным проводником в этом космическом путешествии.

