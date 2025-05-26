Космонавт Рязанский разместил флаг НАШЕго Радио на вершине Эвереста
Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский 24 мая поднялся на Эверест и разместил на высоте 8848,8 метров флаг НАШЕго Радио. Таким образом он стал первым российским космонавтом, покорившим высочайшую вершину мира.
Сам Рязанский назвал самым главным в этом событии процесс достижения целей и преодоление себя.
«На самом деле, самое главное — это не ещё одна звездочка на фюзеляже. Самое главное — это процесс достижения целей, работа с огромной командой, погружение в эту удивительную атмосферу альпинизма, гор, испытания самого себя» - рассказал он.
Экспедиция началась 15 апреля, а уже 20 мая была совершена первая попытка восхождения. Однако на высоте 7900 метров в четвёртом штурмовом лагере на Южном седле, последнем перед вершиной, группу накрыла сильная непогода с ветром до 70 км/ч, из-за чего ей пришлось отступить и вернуться во второй лагерь, на высоту 6500 метров.
Несмотря на сильную усталость после первого подъёма на высоту почти восемь тысяч метров, Рязанский единственный из группы всего через сутки принял решение сделать ещё одну попытку и снова начать восхождение. Его сопровождали непальский гид и оператор. Со второй попытки летчик-космонавт смог покорить Эверест. Это произошло в 9:20 по непальскому времени.
Ранее, 14 мая, Рязанский впервые вышел в прямой эфир НАШЕго Радио с Эвереста и передал привет из международного базового лагеря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ взяли под контроль Беловоды и Владимировку в Сумской области Украины
- Сборы кинотеатров США и Канады достигли рекордных $322 млн за выходные
- Художественный фильм о жизни Федора Достоевского снимут в Европе
- Ущерб от лесных пожаров в Забайкалье и затрат на тушение достиг 459 млн рублей
- Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил лаву высотой больше 300 метров
- В Узбекистане мужчина получил четыре года тюрьмы за контракт с Россией
- Каждый десятый россиянин хочет уволиться по несколько раз в день
- Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем предприятии в Рязани
- Фильм Юрия Быкова «Хозяин» выйдет на Apple TV
- Самолет выкатился за пределы ВПП в Иркутской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru