«НАШЕ Радио» начало вещание еще в семи городах России

«НАШЕ Радио» приступило к вещанию еще в семи российских городах. Жители сразу двух населенных пунктов из Кемеровской области могут услышать радиостанцию не только через интернет, но и на FM-частотах. Так, эфир в Ленинске-Кузнецком доступен на частоте 92,4 FM, в Киселевске – на 107,8 FM.

Жителям городов Бологое и Торжок в Тверской области «НАШЕ Радио» доступно на 106,8 FM и 103,4 FM соответственно. В Норильске радиостанция зазвучала на частоте 91,1 FM, в Нарьян-Маре – на 104,4 FM, в Серове – на 87,5 FM.

Ранее стало известно, что радиостанция «НАШЕ Радио» с 9 июля продолжит вещание в Москве на новой частоте - 101,8 FM.

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ФОТО: Вячеслав Машковский
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