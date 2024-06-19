«НАШЕ Радио» начало вещание еще в семи городах России

Жителям городов Бологое и Торжок в Тверской области «НАШЕ Радио» доступно на 106,8 FM и 103,4 FM соответственно. В Норильске радиостанция зазвучала на частоте 91,1 FM, в Нарьян-Маре – на 104,4 FM, в Серове – на 87,5 FM.

Ранее стало известно, что радиостанция «НАШЕ Радио» с 9 июля продолжит вещание в Москве на новой частоте - 101,8 FM.

