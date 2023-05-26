«Наша вкуснее»: Эксперт рассказал, откуда везут клубнику в столичный регион
Подмосковная клубника поспеет в этом году на неделю позже обычного из-за холодной весны, сказал НСН Вячеслав Пленкин.
Председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин в интервью НСН рассказал, появилась ли в продаже настоящая российская клубника и откуда ее обычно везут в Москву и Подмосковье.
«Сейчас в столичном регионе появилась клубника из Краснодара, выращенная как в открытом, так и в закрытом грунте, и из Херсона. На этой неделе пойдут пробные партии из Кавказа (закрытый грунт). На следующей неделе поспеет клубника в Ростове и Воронеже, до Москвы она доедет недели через две. Что же касается импортной клубники, то ее везут из Греции и Турции. Там, как правило, немножко другие сорта, более транспортабельные, но не такие вкусные, как наша ягода», — сказал Пленкин.
По словам собеседника НСН, подмосковная клубника поспеет не раньше конца июня — начала июля.
«В этом году, может быть, даже на недельку позже, потому что весна холодная была. У всех из-за этого чуть-чуть сдвинуты графики», — добавил эксперт.
В заключение эксперт рассказал, как выбрать хорошую клубнику, и предположил, сколько будет стоить ягода этим летом.
«Самый простой рецепт — ягода должна быть свежей, красивой и вкусной. Что же касается розничной цены, в Москве клубника будет стоить приблизительно 350-400 рублей за килограмм. В сетевых магазинах цены будут чуть выше. Отмечу, что импортная клубника дешевле российской ягоды, дороже она только тогда, когда на прилавках нет отечественного продукта», — подытожил он.
Ранее диетолог Анна Белоусова заявила, что парниковая клубника, которая содержит антибиотики, угнетает микрофлору кишечника. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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