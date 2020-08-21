Население России выросло на два миллиона. Как это возможно?

Численность населения России в 2020-м году выросло сразу на два миллиона человек по сравнению с прошлым годом, утверждают в ООН. По данным всемирной организации, в прошлом году население РФ составляло 143 миллиона человек, а в этом – уже 145,9 миллиона.

Важно отметить, что демографическая статистика ООН расходится с данными Росстата, который оценивал численность населения к концу 2019 года в 146,8 миллиона человек, а по данным на 1 июня 2020 года – в 146,6 миллиона человек.

Ранее Росстат отнес к вымирающим российским территориям Омскую, Саратовскую, Кемеровскую, Волгоградскую области и Алтайский край. При этом прирост численности населения Росстат зафиксировали в Северо-Кавказском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН заявил, что Росстат приводит абсолютные цифры, которые, по мнению ученого, не отражают сведения о составе населения, а также динамику изменений.