Население России выросло на два миллиона. Как это возможно?
В ООН неожиданно зафиксировали рост численности населения России: сразу на два миллиона по сравнению с 2019-м годом.
Численность населения России в 2020-м году выросло сразу на два миллиона человек по сравнению с прошлым годом, утверждают в ООН. По данным всемирной организации, в прошлом году население РФ составляло 143 миллиона человек, а в этом – уже 145,9 миллиона.
Важно отметить, что демографическая статистика ООН расходится с данными Росстата, который оценивал численность населения к концу 2019 года в 146,8 миллиона человек, а по данным на 1 июня 2020 года – в 146,6 миллиона человек.
Ранее Росстат отнес к вымирающим российским территориям Омскую, Саратовскую, Кемеровскую, Волгоградскую области и Алтайский край. При этом прирост численности населения Росстат зафиксировали в Северо-Кавказском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН заявил, что Росстат приводит абсолютные цифры, которые, по мнению ученого, не отражают сведения о составе населения, а также динамику изменений.
«Эти данные, мягко говоря, несерьезные. Таких, как Омская область, можно назвать еще 20 регионов. Только цифры будут поменьше, потому что и населения там меньше. Что касается роста населения, он происходит в регионах-аттракторах, которые являются центрами внутренней миграции благодаря экономическому развитию. Сюда люди бегут из регионов, где убыль населения. Главные центры притяжения в России – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюмень, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Краснодарский край (Сочи). Здесь много молодых, поэтому и данные по рождаемости тоже высокие. Не надо работать в Росстате, чтобы это понимать», - отметил демограф.
При этом эксперт из РЭУ имени Плеханова Елена Егорова в беседе с РИА Новости высказала предположение, что «прирост» населения России связан с новой методикой подсчёта. Вероятно, ООН стал считать жителей Крыма.
Несмотря на разницу в методиках подсчета ООН и Росстата, вопрос о численности населения все чаще имеет политический окрас. Ведь официально международное сообщество пока так и не признало присоединение Крыма к России.
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