Население России сократится на три миллиона к 2030 году

Вместе с тем, население ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей достигнет 3,23 млн человек, что позволит нивелировать сокращение численности населения.

Ранее Социальный фонд России спрогнозировал снижение рождаемости в 2023-2026 годах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

