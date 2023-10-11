Население России сократится на три миллиона к 2030 году
11 октября 202316:05
Население России без учета жителей новых регионов сократится до 143,3 млн человек к 2030 году против нынешних 146,45 млн человек. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на прогноз Росстата.
Вместе с тем, население ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей достигнет 3,23 млн человек, что позволит нивелировать сокращение численности населения.
Ранее Социальный фонд России спрогнозировал снижение рождаемости в 2023-2026 годах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru