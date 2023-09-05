«Питание и образ жизни»: Почему Москва и Кавказ лидируют по долголетию
Москва, Ингушетия и Дагестан исторически являются лидерами по продолжительности жизни в силу целого ряда факторов, сказал НСН Юрий Крупнов.
Рекордная продолжительность жизни на Кавказе и в Москве объясняется медициной, питанием, образом жизни и множеством других факторов, однако она не дает серьезного сдвига в целом по стране. Об этом НСН заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что величина ожидаемой продолжительности жизни превысила 78 лет в Москве, Ингушетии и Дагестане. Об этом сообщило агентство ТАСС. Он добавил, что в среднем по стране этот показатель составляет 73,4 года, при этом в 26 регионах он выше среднего. Крупнов пояснил, как высчитывается ожидаемая продолжительность жизни.
«Это условное количество лет, которое живут нынешние поколения с учетом всех возрастов. То, что Москва, Ингушетия и Дагестан выбились в лидеры, неудивительно. В Москве традиционно высокая культура питания, передовой образ жизни, осторожное отношение столичных жителей к себе, к своему здоровью. Что же касается народов Кавказа, здесь тоже важную роль играют вопросы питания, климат, знаменитое кавказское долголетие плюс малоэтажное расселение», — сказал Крупнов.
Собеседник НСН также отметил, что превышение этого показателя в ряде регионов не дает серьезного сдвига по стране в целом.
«Общая продолжительность жизни в России с 1991 года выросла по самым оптимистичным прогнозам на два года, вместе с тем средняя продолжительность жизни в мире за тот же срок увеличилась на девять лет», — подытожил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России вернулась к допандемийному уровню и составила «чуть более 73 лет». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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