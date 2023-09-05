«Питание и образ жизни»: Почему Москва и Кавказ лидируют по долголетию

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что величина ожидаемой продолжительности жизни превысила 78 лет в Москве, Ингушетии и Дагестане. Об этом сообщило агентство ТАСС. Он добавил, что в среднем по стране этот показатель составляет 73,4 года, при этом в 26 регионах он выше среднего. Крупнов пояснил, как высчитывается ожидаемая продолжительность жизни.

«Это условное количество лет, которое живут нынешние поколения с учетом всех возрастов. То, что Москва, Ингушетия и Дагестан выбились в лидеры, неудивительно. В Москве традиционно высокая культура питания, передовой образ жизни, осторожное отношение столичных жителей к себе, к своему здоровью. Что же касается народов Кавказа, здесь тоже важную роль играют вопросы питания, климат, знаменитое кавказское долголетие плюс малоэтажное расселение», — сказал Крупнов.

Собеседник НСН также отметил, что превышение этого показателя в ряде регионов не дает серьезного сдвига по стране в целом.

«Общая продолжительность жизни в России с 1991 года выросла по самым оптимистичным прогнозам на два года, вместе с тем средняя продолжительность жизни в мире за тот же срок увеличилась на девять лет», — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России вернулась к допандемийному уровню и составила «чуть более 73 лет». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

