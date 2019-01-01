Население России продолжает стремительно сокращаться: за 4 месяца 2019 года естественная убыль составила около 149 тысяч человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Свободная пресса».

В стране падает рождаемость и медленно снижается смертность. Голикова заметила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности.

Ранее сообщалось, что рождаемость по итогам 2018 года снизилась на 5,4%.



