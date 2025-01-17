Население Китая за год сократилось на 1,39 млн человек

Демографы бьют тревогу, предупреждая, что уже в 2035 году Китай может столкнуться с серьезным демографическим кризисом, который также негативно скажется на экономике страны. Отмечается, что активно растет доля пожилого населения.

В связи с демографическим кризисом мужчины из Китая могут искать жен в других странах, в том числе в России, заявил ранее доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, сообщило издание South China Morning Post.

Россиянки в непростой для страны ситуации должны оставаться верными своим мужчинам, демографические проблемы Китая должны волновать только власти Китая, заявила НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат от КПРФ Нина Останина, передает «Радиоточка НСН».

