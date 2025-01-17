Население Китая за год сократилось на 1,39 млн человек
Население Китая за 2024 год сократилось на 1,39 млн человек, сообщает Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
На конец декабря численность страны оценивалась в 1 408 280 000 человек, что на 1 390 000 человек меньше, чем в декабре 2023 года.
Демографы бьют тревогу, предупреждая, что уже в 2035 году Китай может столкнуться с серьезным демографическим кризисом, который также негативно скажется на экономике страны. Отмечается, что активно растет доля пожилого населения.
В связи с демографическим кризисом мужчины из Китая могут искать жен в других странах, в том числе в России, заявил ранее доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа, сообщило издание South China Morning Post.
Россиянки в непростой для страны ситуации должны оставаться верными своим мужчинам, демографические проблемы Китая должны волновать только власти Китая, заявила НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат от КПРФ Нина Останина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru