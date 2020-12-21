Нарышкин рассказал, как столкнулся с предателями в разведке

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в свое время лично столкнулся с предательством в разведке, сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, каждое предательство является тяжелым ударом. «Одно успокаивает — эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят», — сказал он. При этом глава СВР не уточнил, кем был предатель, так как «он недостоин этого».

Нарышкин рассказал о прогрессе в сотрудничестве с западными спецслужбами

Одна из причин предательства в разведке, по словам Нарышкина - внутренние перемены в сознании сотрудника разведки. При этом директор службы отметил, что всегда проводится тщательный анализ причин предательства, а также анализ на предмет обеспечения разведывательной деятельности.

Ранее Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с западными спецслужбами.

По его словам, напряженность в отношениях РФ с Западом влияет на характер связей СВР с иностранными коллегами, в том числе - с американской и западноевропейскими разведслужбами.

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:РазведкаСергей Нарышкин
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