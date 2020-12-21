Нарышкин рассказал, как столкнулся с предателями в разведке

Одна из причин предательства в разведке, по словам Нарышкина - внутренние перемены в сознании сотрудника разведки. При этом директор службы отметил, что всегда проводится тщательный анализ причин предательства, а также анализ на предмет обеспечения разведывательной деятельности.

Ранее Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с западными спецслужбами.

По его словам, напряженность в отношениях РФ с Западом влияет на характер связей СВР с иностранными коллегами, в том числе - с американской и западноевропейскими разведслужбами.

