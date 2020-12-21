Нарышкин рассказал, как столкнулся с предателями в разведке
Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в свое время лично столкнулся с предательством в разведке, сообщает телеканал «Звезда».
По его словам, каждое предательство является тяжелым ударом. «Одно успокаивает — эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят», — сказал он. При этом глава СВР не уточнил, кем был предатель, так как «он недостоин этого».
Одна из причин предательства в разведке, по словам Нарышкина - внутренние перемены в сознании сотрудника разведки. При этом директор службы отметил, что всегда проводится тщательный анализ причин предательства, а также анализ на предмет обеспечения разведывательной деятельности.
Ранее Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с западными спецслужбами.
По его словам, напряженность в отношениях РФ с Западом влияет на характер связей СВР с иностранными коллегами, в том числе - с американской и западноевропейскими разведслужбами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 948 / сут.
Умерли
50 858+511 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+20 915 / сут.
- Нарышкин рассказал, как столкнулся с предателями в разведке
- Американская исполнительница Ариана Гранде объявила о помолвке
- Ввести продуктовые карточки и соцпитание для малоимущих предложено в России
- Штаб Трампа требует от Верховного суда пересмотра итогов выборов в Пенсильвании
- Вирусолог рассказал, нужно ли опасаться россиянам нового штамма коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru