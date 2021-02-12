Нарышкин прокомментировал сообщения о возможности терактов во время акций
Россия достаточно надежна защищена от угрозы терактов, а спецслужбы за время своей работы накопили огромный опыт, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, комментируя вопрос РИА «Новости» о терактах на акциях протеста.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что запрещенная террористическая организация планирует совершить несколько преступлений в различных городах России во время проведения массовых акций.
Нарышкин добавил, что СВР регулярно получает сигналы о планах боевиков, террористов и членов террористических организаций. Он подчеркнул, что ФСБ накопила целый арсенал средств для противодействия террористической активности.
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