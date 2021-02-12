Нарышкин прокомментировал сообщения о возможности терактов во время акций

Россия достаточно надежна защищена от угрозы терактов, а спецслужбы за время своей работы накопили огромный опыт, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, комментируя вопрос РИА «Новости» о терактах на акциях протеста.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что запрещенная террористическая организация планирует совершить несколько преступлений в различных городах России во время проведения массовых акций.