Нарышкин прокомментировал сообщения о возможности терактов во время акций

Россия достаточно надежна защищена от угрозы терактов, а спецслужбы за время своей работы накопили огромный опыт, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, комментируя вопрос РИА «Новости» о терактах на акциях протеста.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что запрещенная террористическая организация планирует совершить несколько преступлений в различных городах России во время проведения массовых акций.

СМИ: террористы готовят теракты в России во время массовых уличных акций

Нарышкин добавил, что СВР регулярно получает сигналы о планах боевиков, террористов и членов террористических организаций. Он подчеркнул, что ФСБ накопила целый арсенал средств для противодействия террористической активности.



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Фото: ER.RU
ТЕГИ:ТерактыСВРСергей Нарышкин
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