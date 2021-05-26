Нарышкин назвал события Второй мировой войны, дискутировать о которых «кощунственно»
Ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на руководстве нацистской Германии. Об этом заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что в этих событиях есть те, дискутировать о которых не только не продуктивно, но «даже порой кощунственно». По мнению Нарышкина, это тот факт, что ответственность за развязывание Второй мировой войны целиком и полностью лежит на руководстве нацистской Германии, а также то, что решающую роль в победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией сыграли СССР и Красная армия, передает RT.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что советский лидер Иосиф Сталин допустил ошибку, заставив США и Великобританию открыть Второй фронт в июне 1944 года.
Военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал такие рассуждения политика безответственными и призвал избегать крайностей в рассуждениях на эту тему.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 884 / сут.
Умерли
119 тыс.+393 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 743 / сут.
- Нарышкин назвал события Второй мировой войны, дискутировать о которых «кощунственно»
- Макфол призвал Путина освободить осужденных в РФ американцев
- В Югре потушили все лесные пожары
- Синоптики рассказали москвичам о погоде 26 мая
- В Сирии начались выборы президента
- Выживший рыбак сообщил, что японское судно не двигалось во время столкновения
- Умер Уильям Шекспир, привившийся от коронавируса
- Швеция временно прекратила авиасообщение с Белоруссией
- Названа предварительная причина столкновения японского и российского судов
- В Чешском посольстве в Москве сократили 71 работника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru