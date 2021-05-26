Нарышкин назвал события Второй мировой войны, дискутировать о которых «кощунственно»

Ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на руководстве нацистской Германии. Об этом заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 24».

Американский историк развенчал распространенные мифы о Второй мировой войне

Он отметил, что в этих событиях есть те, дискутировать о которых не только не продуктивно, но «даже порой кощунственно». По мнению Нарышкина, это тот факт, что ответственность за развязывание Второй мировой войны целиком и полностью лежит на руководстве нацистской Германии, а также то, что решающую роль в победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией сыграли СССР и Красная армия, передает RT.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что советский лидер Иосиф Сталин допустил ошибку, заставив США и Великобританию открыть Второй фронт в июне 1944 года.

Военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал такие рассуждения политика безответственными и призвал избегать крайностей в рассуждениях на эту тему.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: ER.RU
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаСергей Нарышкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры