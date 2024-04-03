Наряжаться в «леопард» любит почти половина россиянок

Отмечается, что 41% респонденток предпочитают «леопарда», 17% выбирают «зебру», 12% — «змею» или «крокодила». Ещё по 2% опрошенных скорее выберут «корову» и «далматина». Более четверти россиянок (26%) указали, что указанные принты им не нравятся.

Также 12% участниц соцопроса заявили, что обожают «звериные» рисунки, а 16% указали, что выполненные в таком стиле одежду и аксессуары считают вульгарными.

Говоря о «тотал-принте», когда все предметы гардероба покрыты одним рисунком, россиянки чаще выбирали мелкие цветы (16%), а «звериный» или полоску - 14%. Также в топ вошли геометрия (10%) и крупные цветы (7%). Ещё 26% респонденток отвергли подобную одежду.

Ранее журнал Vogue назвал белые лосины новым трендом в одежде в этом году, которые, по мнению специалистов, стали популярны благодаря показам известных брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

