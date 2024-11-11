«Наружу, а не внутрь»: Перенос сотовых вышек от школ назвали вредным для детей
Связь будет уходить из городов и деревень, при этом оператором придется увеличить уровень излучения станций, сказал в эфире НСН Эльдар Муртазин.
Требование Роспотребнадзора об избавлении школ и детсадов от расположенных на их территории станций сотовой связи не принесет пользы детям, объяснил в интервью НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Роспотребнадзор ранее потребовал от сотовых операторов демонтировать базовые станций на территориях школ и детских садов. Этот процесс должен быть завершен до конца 2025 года. По данным «Коммерсанта», операторы опасаются, что нужно будет демонтировать 4 тысячи станций.
«Размещение этих станций на школах и детских садах технически оправдано. Более того, если мы размещаем именно так, то уровень даже потенциального излучения, которое получают дети, ниже, чем если бы они стояли где-то в другом месте. Станция не работает внутрь, она работает наружу. Учитывая, что это крыша или что-то подобное, мы получаем наименьший уровень излучения, который может получить ребенок», - сказал Муртазин.
При этом он отметил, что перенос станций ударит и по качеству самой связи, и по здоровью людей.
«Местоположение станций поменять достаточно сложно в силу того, что у нас не так много таких мест, а самое главное, что еще есть ряд городов и территорий, где местные власти решили, что от станций до жилых домов должно быть минимум сто метров. Учитывая эти сто метров, мы не получим покрытия вообще. То есть на сегодняшний день можно говорить о том, что базовые станции в таких городах физически воткнуть негде. Связь будет уходить. В первую очередь в помещениях, во вторую - на улице. Мощность сигнала мы можем поднимать до определенного предела, но из-за решения Роспотребнадзора как раз увеличится уровень излучения, который будут получать все: и дети, и взрослые», - заключил собеседник НСН, напомнив, что вред от излучения сотовых вышек не доказан.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов ранее заявил, что россияне могут получить компенсацию от миллиона рублей, если докажут, что наличие рядом с домом вышки сотовой связи нанесло вред их здоровью. Руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что у граждан нет таких оснований, поскольку Роспотребнадзор дает разрешения, гарантирующие отсутствие вреда людям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru