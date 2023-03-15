Нарусова рассказала, почему проголосовала против закона о дискредитации СВО

Член конституционного комитета Совфеда Людмила Нарусова оказалась единственным сенатором, проголосовавшим против закона об ответственности за дискредитацию участников СВО. Она объяснила свою позицию тем, что закон не отделяет критику и дискредитацию, передает РИА Новости.

По ее словам, сложно представить нормальное общество без какой-либо критики. Также Нарусова высказалась против принятия закона, вводящего штрафы за публичные действия, направленные на дискредитацию действий участников добровольческих формирований.