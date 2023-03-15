Нарусова рассказала, почему проголосовала против закона о дискредитации СВО

Член конституционного комитета Совфеда Людмила Нарусова оказалась единственным сенатором, проголосовавшим против закона об ответственности за дискредитацию участников СВО. Она объяснила свою позицию тем, что закон не отделяет критику и дискредитацию, передает РИА Новости.

По ее словам, сложно представить нормальное общество без какой-либо критики. Также Нарусова высказалась против принятия закона, вводящего штрафы за публичные действия, направленные на дискредитацию действий участников добровольческих формирований.

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В КПРФ не поддержали законопроект по защите добровольцев СВО от дискредитации. Об этом ранее заявил юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с НСН. По его словам, добровольцев необходимо включать в состав Вооруженных сил и требовать от них соответствующей дисциплины.

Накануне Госдума приняла закон, который будет защищать участников спецоперации от дискредитации, в том числе добровольцев. За распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, которое повлекло тяжкие последствия, предусмотрено уголовное наказание до 15 лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СовфедСпецоперацияЛюдмила Нарусова
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