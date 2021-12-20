Правозащитник призвал не выхолостить законопроект против пыток в тюрьмах
Проект закона об ужесточении ответственности за пытки в местах лишения свободы требует аккуратного и взвешенного обсуждения, в противно случае, документ рискует оказаться «выстрелом вхолостую». Такую точку зрения озвучил глава отдела расследований в Оренбургском филиале Комитета против пыток Сергей Бабинец.
Согласно представленной формулировке, законодательная инициатива очень напоминает статью 302 Уголовного кодекса РФ «Принуждение к даче показаний», отметил эксперт в эфире «Радио -1». Однако, по словам Бабинца, данная статья почти не работает, так как предполагает наказание за пытки только следователей, дознавателей и тех должностных лиц, которые могут принуждать к даче показаний. Ни оперативные сотрудники, ни работники Федеральной службы исполнения наказаний туда не подпадают.
При этом эксперт считает очень позитивным фактом само появление законодательных инициатив об ужесточении наказания за пытки в тюрьмах. Однако, по его словам, важно, чтобы это всё не превратилось в документ, который «будет лежать на пыльной полке».
Ранее сегодня в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении уголовной ответственность за пытки, организованные представителями власти. Срок лишения свободы за подобного рода преступления предлагается увеличить до 12 лет. При этом принуждение к даче показания для сотрудников ФСИН также предлагается приравнять к пыткам.
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