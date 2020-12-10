Нарушителей запрета на массовые гуляния в Новый год будут разгонять казаки
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что привлечет для «охраны общественного порядка» на центральных площадях, скверах и парках городов региона по меньшей мере 7,5 тысяч казаков. Об этом он написал в Telegram.
Свое решение Кондратьев объяснил ожидаемым наплывом гостей в Краснодарский край и опасностью массового заражения коронавирусом. Он поставил перед местными властями задачу обеспечить общественную и эпидемиологическую обстановку.
Наибольший приток туристов в преддверии Нового года ожидается в Сочи. Город планирует встретить около 400 тысяч человек.
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