Нарушителей запрета на массовые гуляния в Новый год будут разгонять казаки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что привлечет для «охраны общественного порядка» на центральных площадях, скверах и парках городов региона по меньшей мере 7,5 тысяч казаков. Об этом он написал в Telegram.

Свое решение Кондратьев объяснил ожидаемым наплывом гостей в Краснодарский край и опасностью массового заражения коронавирусом. Он поставил перед местными властями задачу обеспечить общественную и эпидемиологическую обстановку.

Казаков, бивших нагайками людей на Пушкинской, аналогично наказали

Наибольший приток туристов в преддверии Нового года ожидается в Сочи. Город планирует встретить около 400 тысяч человек.



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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусНовый ГодКазаки
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