Компания «Гемотест» объявила о проверке информации об утечке данных клиентов

Руководитель отдела информационной безопасности федеральной медицинской компании «Гемотест» Иван Осипов заявил о начале внутренней служебной проверки информации об утечке данных своих клиентов, сообщает ТАСС.

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По его словам, для недопущения подобных инцидентов компания проводит все необходимые мероприятия, в частности, ужесточаются технические меры в целях обеспечения соответствующего уровня защиты.

«В случае подтверждения факта утечки компания обратится в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях по отношению к конфиденциальной информации», - заключил Осипов.

Ранее издание Data Leakage & Breach Intelligence в своём Telegram-канале заявило, что на одном из хакерских форумов даркнета была обнаружена база персональных более 30 млн клиентов сети лабораторий «Гемотест».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХакерыКиберпреступностьКибербезопасностьУтечка
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