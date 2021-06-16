Союз журналистов России выступил против запрета эфиров с незаконных акций

Глава СЖР полагает, что такую инициативу не поддержат парламентарии.

«Сомневаюсь, что такой запрет будет введен, потому что он нарушает многие права людей и даже некоторые наши законы, поэтому вряд ли Дума за это проголосует», — сказал Соловьев.

Ранее аналогичный закон был принят в Белоруссии. В конце мая его подписал президент Александр Лукашенко. Теперь в республике запрещается освещать несогласованные акции протеста в прямом эфире. Запрет распространяется в том числе на сотрудников СМИ, журналистам также нельзя выступать в качестве организаторов или участников таких акций. Гендиректор ЗАО «Комсомольская правда», главный редактор издания Владимир Сунгоркин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» тогда заявил, что «Комсомольская правда в Белоруссии» будет выполнять распоряжение президента, но из-за этого проиграет другим СМИ в борьбе за аудиторию.

