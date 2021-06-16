Союз журналистов России выступил против запрета эфиров с незаконных акций

Председатель СЖР не верит, что Госдума одобрит такой закон.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить СМИ введение прямых эфиров с незаконных акций. Соответствующее письмо он направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко. В нем политолог пояснил, что по сути такие трансляции можно считать пропагандой противозаконных действий. Кроме того, по мнению Орлова, пользуясь прямыми эфирами, организаторы уличных акций получают информацию о передвижениях участников и правоохранителей, что может препятствовать работе силовиков.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что подобный запрет ограничит свободу слова и распространения информации.

«Я отрицательно отношусь к такой инициативе, потому что наша задача – стоять на страже свободы слова и свободы распространения информации. Если запретить показывать любые события, которые у нас происходят, это будет как раз тем самым нарушением», — подчеркнул он.
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Глава СЖР полагает, что такую инициативу не поддержат парламентарии.

«Сомневаюсь, что такой запрет будет введен, потому что он нарушает многие права людей и даже некоторые наши законы, поэтому вряд ли Дума за это проголосует», — сказал Соловьев.

Ранее аналогичный закон был принят в Белоруссии. В конце мая его подписал президент Александр Лукашенко. Теперь в республике запрещается освещать несогласованные акции протеста в прямом эфире. Запрет распространяется в том числе на сотрудников СМИ, журналистам также нельзя выступать в качестве организаторов или участников таких акций. Гендиректор ЗАО «Комсомольская правда», главный редактор издания Владимир Сунгоркин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» тогда заявил, что «Комсомольская правда в Белоруссии» будет выполнять распоряжение президента, но из-за этого проиграет другим СМИ в борьбе за аудиторию.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:Акции ПротестаСвобода СловаСМИ
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