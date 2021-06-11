Народный артист России предложил отменить прокатные удостоверения для фильмов
Народный артист России Александр Сокуров предложил отменить прокатные удостоверения для фильмов, сообщило ТАСС. Сейчас их нужно получать в Минкульте перед премьерой.
Сокуров назвал эту процедуру цензурой. По мнению режиссера, производители фильмов должны лишь уведомлять Министерство культуры о том, что сняли кино.
Сокуров посчитал, что прокатные удостоверения являются формой субъективной оценки проверяющего, который пытается снять с себя ответственность. По его словам, достаточно и уголовного кодекса с Роскомнадзором, чтобы не допускать на экраны пропаганду наркотиков и педофилии.
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