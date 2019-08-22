Народную артистку Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Народная артистка России Александра Назарова будет похоронена 24 августа в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом РИА Новости сообщили в театре им. Ермолова, где работала актриса.

По информации агентства, прощание с Назаровой пройдет с 11 до 13 дня на новой сцене театра Ермолова, после чего состоятся похороны. Троекуровское кладбище находится на западе Москвы, на нем похоронено много известных людей.

Напомним, о смерти актрисы стало известно во вторник 20 августа. Назаровой было 79 лет.

Назарова родилась 17 июля 1940 года в семье актеров в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Она снялась в десятках фильмов, начиная с 1961 года, в том числе в картинах "А если это любовь?", "Ночной дозор", "Елки 1914" и других.



