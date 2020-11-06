Народное прощание с Жванецким не состоится из-за пандемии COVID-19

Народное прощание с писателем-сатириком Михаилом Жванецким не состоится из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом рассказал его представитель Олега Сташкевич.

«Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить», – цитирует Сташкевича РИА Новости.

Также он добавил, что пока информации о дате и месте похорон Михаила Жванецкого нет.