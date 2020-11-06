Народное прощание с Жванецким не состоится из-за пандемии COVID-19
Народное прощание с писателем-сатириком Михаилом Жванецким не состоится из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом рассказал его представитель Олега Сташкевич.
«Прощания не будет. Пандемия. Мы не можем его проводить», – цитирует Сташкевича РИА Новости.
Также он добавил, что пока информации о дате и месте похорон Михаила Жванецкого нет.
Напомним, о смерти Михаила Жванецкого стало известно ранее в пятницу, 6 ноября. Артисту умер в возрасте 86 лет. В начале октября сатирик объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие, напоминает МИР 24.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+20 582 / сут.
Умерли
29 887+378 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 955 / сут.
- Первая группа добровольцев отправилась в Карабах из Абхазии
- Лукашенко гарантировал белорусам новые выборы
- Власти Джорджии заявили о пересчёте голосов на президентских выборах
- В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19
- Путин выразил соболезнования близким Жванецкого
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru