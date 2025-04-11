Смертельная «соль»: Борьба с наркоторговцами ушла в интернет
Самые популярные в России наркотики — "соли" и смертельно опасный метадон, сказал НСН Никита Лушников.
Сегодня бороться с производством и распространением наркотиков стало практически невозможно, поскольку весь процесс проходит в интернете, звенья одной преступной цепи могут даже не знать друг друга. Об этом НСН заявил глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.
За последний год в России у дилеров изъяли 1,1 кг карфентанила - это новый вид синтетического и смертельно опасного наркотика, сообщило издание «Известия». Лушников отметил, что сегодня бороться с производством и распространением наркотиков крайне сложно.
«Производство наркотиков налажено как в России, так и в близлежащих странах, они распространяются посредством “закладок”. “Синтетику”, которая появилась в России на протяжении последних пяти лет, очень легко приготовить. Пресечь этот процесс и бороться с ним очень сложно, нужно понять, как это сделать. Все уже давно перешло в интернет, нет “живых” торговцев, с которыми можно вести эту борьбу. Человек может через интернет стать закладчиком, распространителем и не иметь никакого физического контакта с лицом, которое ему поставляет наркотик. По указу президента создавался киберотдел по борьбе с преступностью в интернете, но насколько актуальна его деятельность, пока сказать не могу. Сейчас самые актуальные наркотики — это так называемые “соли”, а также смертельно опасный метадон, который выглядит как “синтетика”, его часто путают на “закладках”, его смертельная доза крайне мала», — сказал Лушников.
Карфентанил намного токсичнее других и смертельно опасен. Он был разработан еще в 1970-е как транквилизатор для особо крупных млекопитающих — слонов, носорогов, буйволов, антилоп. В России его не производят — основным производителем в мире считается Китай, откуда наркотик и попадает в регионы Дальнего Востока, Урала и Сибири.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что в России нужна тотальная проверка населения на наркотики. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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