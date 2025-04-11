«Производство наркотиков налажено как в России, так и в близлежащих странах, они распространяются посредством “закладок”. “Синтетику”, которая появилась в России на протяжении последних пяти лет, очень легко приготовить. Пресечь этот процесс и бороться с ним очень сложно, нужно понять, как это сделать. Все уже давно перешло в интернет, нет “живых” торговцев, с которыми можно вести эту борьбу. Человек может через интернет стать закладчиком, распространителем и не иметь никакого физического контакта с лицом, которое ему поставляет наркотик. По указу президента создавался киберотдел по борьбе с преступностью в интернете, но насколько актуальна его деятельность, пока сказать не могу. Сейчас самые актуальные наркотики — это так называемые “соли”, а также смертельно опасный метадон, который выглядит как “синтетика”, его часто путают на “закладках”, его смертельная доза крайне мала», — сказал Лушников.

Карфентанил намного токсичнее других и смертельно опасен. Он был разработан еще в 1970-е как транквилизатор для особо крупных млекопитающих — слонов, носорогов, буйволов, антилоп. В России его не производят — основным производителем в мире считается Китай, откуда наркотик и попадает в регионы Дальнего Востока, Урала и Сибири.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что в России нужна тотальная проверка населения на наркотики. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

