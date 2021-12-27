Нарколог рассказал о продуктах, на которые реагирует алкотестер
Водителям следует внимательно относиться к ряду напитков и продуктов, способных повлиять на результат проверки на алкотестере. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказал нарколог Алексей Казанцев.
Он предупредил, что положительный результат покажет квас, но только с первой продувки. Также алкотестер реагирует на кумыс, а вот кефир, тан и айран, скорее всего, никак не повлияют на проверку.
По словам Казанцева, перед тем как сесть за руль можно съесть «Ромовую бабу», при приготовлении которой используется алкоголь. Вместе с тем, например, конфеты с коньяком в большом количестве способны вызвать положительную реакцию.
Также нарколог посоветовал с осторожностью относиться к приему спиртосодержащих лекарств и препаратов, содержащих фенобарбитал.
Председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин заявил «Ведомостям» о необходимости снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей.
Истоки проблем с пьяным вождением заключаются в общем уровне злоупотребления алкоголем в России, и уменьшением допустимой доли промилле их не решить, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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