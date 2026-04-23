Нарколог назвал вредным пожизненный запрет на продажу сигарет
Запретный плод становится только слаще, ограничения не помогут сохранить здоровье молодежи, заявил НСН Алексей Казанцев.
Молодежь активно покупает вейпы и химические испарители, поэтому пожизненный запрет на продажу сигарет не улучшит ситуацию, рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что пожизненный запрет на покупку табака введут в Великобритании для граждан, родившихся с 1 января 2009 года. В России подобную инициативу поддержал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Его слова приводит «Москва 24». Казанцев усомнился, что это хорошая идея.
«Запрет может простимулировать покупку, потому что она будет казаться запретным плодом, но дело в другом. Обычные сигареты — это не тренд среди молодежи, поскольку они потребляют табак только в виде вейпов. Многие уже говорят, что от них пахнут пальцы, волосы, одежда. Люди не хотят возвращаться к ним. У меня большие сомнения, что сигареты не потеряют популярность Нам бы лучше вводить запрет на вейпы и химические испарители. Уже сейчас растет число молодежи с сердечно-сосудистыми проблемами, так называемыми “попкорновыми легкими”. А их станет только больше», — отметил он.
Казанцев добавил, что пристального внимания заслуживают именно вейпы, а не сигареты, но запреты здесь не работают.
«Лучше усилить контроль за продажей на всех площадках, чем запрещать. Если ограничат вейпы, то производители табачной продукции могут придумать какие-то новые гаджеты. Это была бы более логичная инициатива, поскольку в эту сферу вовлекают все больше подростков. Но и здесь есть сложности: будет контрафактная продукция, продажа из-под полы с непонятным качеством товара. А это может привести к большему числу подростков в реанимации. К тому же, маркетплейсы никто толком не контролирует, а так могут появляться какие-то новые замены. Оттуда часто активно распространяется что-то подобное», — указал он.
Ранее врач-психотерапевт, нарколог Андрей Данилин перечислил в пресс-центре НСН признаки зависимости от вейпов.
Полный запрет вейпов в России обсуждается, но окончательная дата еще не установлена, при этом ужесточение мер идет активно. Ожидается, что с 1 сентября 2026 года вступят в силу ограничения на продажу на остановках, а Госкомиссия поддержала полный запрет ввоза и продажи, который может быть реализован в ближайшие годы.
