Пять женщин пострадали при взрыве в Белгородской области
Пять мирных жительниц пострадали в результате взрыва в селе Беловское Белгородского округа. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба по региону.
Женщинам поставлен предварительный диагноз «акубаротравмы». Медики скорой помощи доставляют пострадавших для обследования и лечения в городскую больницу №2 столицы региона.
В результате детонации повреждения зафиксированы в административном здании, трех многоквартирных и более чем 20 частных домах. Выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы в зданиниях.
Информация о последствиях инцидента уточняется, на месте работают оперативные службы, уточнили в оперативном штабе
Ранее в Белгороде украинский БПЛА упал на крышу многоквартирного дома, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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