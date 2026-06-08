Пять женщин пострадали при взрыве в Белгородской области

Пять мирных жительниц пострадали в результате взрыва в селе Беловское Белгородского округа. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба по региону.

Женщинам поставлен предварительный диагноз «акубаротравмы». Медики скорой помощи доставляют пострадавших для обследования и лечения в городскую больницу №2 столицы региона.