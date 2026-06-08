Пять женщин пострадали при взрыве в Белгородской области

Пять мирных жительниц пострадали в результате взрыва в селе Беловское Белгородского округа. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба по региону.

Женщинам поставлен предварительный диагноз «акубаротравмы». Медики скорой помощи доставляют пострадавших для обследования и лечения в городскую больницу №2 столицы региона.

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В результате детонации повреждения зафиксированы в административном здании, трех многоквартирных и более чем 20 частных домах. Выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы в зданиниях.

Информация о последствиях инцидента уточняется, на месте работают оперативные службы, уточнили в оперативном штабе

Ранее в Белгороде украинский БПЛА упал на крышу многоквартирного дома, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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