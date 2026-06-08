Отцовство, музыка и новизна: Что поможет сохранить ясность ума до старости
Главные способы омолодить мозг уже давно известны, заявил НСН Владимир Алимов.
Отцовство и родительство дает человеку положительные и новые эмоции, а это одна из самых главных составляющих для сохранения рассудка, рассказал НСН нейробиолог и нейрофизиолог Владимир Алимов.
Отцовство омолаживает мозг мужчин: у отцов с двумя детьми мозг на 0,6 года моложе, чем у сверстников без детей, а у отцов с тремя детьми — моложе на 0,7 года. Это связано с тем, что образовательный процесс часто связан с различными интерактивными видами деятельности: чтением книг детям, играми, общением, а также неминуемым общением с родителями других детей на площадках или на собраниях в детских садах. Такое исследование опубликовала New York Times. Алимов призвал не делать резких выводов на этот счет.
«Это может быть слишком сильное утверждение, но мы знаем, что в первые месяцы после рождения ребенка оба родителя испытывают очень сильный стресс. Общее психоэмоциональное состояние возвращается в норму примерно через год после рождения ребенка. Дальше идет некоторый подъем, потому что родитель вовлечен в социальное взаимодействие. Это может быть удовлетворение какой-то важной родительской функции. Такие вещи для нервной системы полезны, поскольку снимают стресс и улучшают настроения. Однако эффект для иммунитета не очень большой. Чтобы сохранить работу мозга, нужно в целом испытывать положительные эмоции, сталкиваться с какой-то новизной, сохранить социальные контакты. Также важно корректировать нарушения органов чувств, например тугоухость или проблемы со зрением, так как это снижает риск деменции. Последние исследования утверждают, что человеку помогает занятия музыкой, не прослушивание, а именно игра на инструментах», — отметил он.
Ранее Алимов дал советы в эфире НСН, когда лучше делать перерыв в работе.
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