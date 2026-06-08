Отцовство и родительство дает человеку положительные и новые эмоции, а это одна из самых главных составляющих для сохранения рассудка, рассказал НСН нейробиолог и нейрофизиолог Владимир Алимов.



Отцовство омолаживает мозг мужчин: у отцов с двумя детьми мозг на 0,6 года моложе, чем у сверстников без детей, а у отцов с тремя детьми — моложе на 0,7 года. Это связано с тем, что образовательный процесс часто связан с различными интерактивными видами деятельности: чтением книг детям, играми, общением, а также неминуемым общением с родителями других детей на площадках или на собраниях в детских садах. Такое исследование опубликовала New York Times. Алимов призвал не делать резких выводов на этот счет.