Минэнерго объяснило сложности с поставками топлива на юге России

Министерство энергетики Российской Федерации объяснило временные сложности с поставками топлива в ряде южных регионов страны ростом воздушных атак противника, сообщает ТАСС.

В министерстве отметили, что предприятия топливно-энергетического комплекса в последнее время сталкиваются с учащением атак, что и приводит к перебоям в снабжении отдельных территорий.

Для решения возникших проблем в Минэнерго сформирован отраслевой штаб, работающий на постоянной основе. В его состав вошли все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

Минэнерго разрабатывает дополнительные меры по снабжению Крыма бензином

Основной задачей штаба названо обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны в текущих условиях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти работают над недопущением дефицита топлива и продовольствия в Крыму, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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