Минэнерго объяснило сложности с поставками топлива на юге России

Министерство энергетики Российской Федерации объяснило временные сложности с поставками топлива в ряде южных регионов страны ростом воздушных атак противника, сообщает ТАСС.

В министерстве отметили, что предприятия топливно-энергетического комплекса в последнее время сталкиваются с учащением атак, что и приводит к перебоям в снабжении отдельных территорий.

Для решения возникших проблем в Минэнерго сформирован отраслевой штаб, работающий на постоянной основе. В его состав вошли все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.