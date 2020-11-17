Нарколог предупредил о надвигающейся эпидемии алкоголизма

По его словам, для того, чтобы у ребенка не стала развиваться такая предрасположенность, ему надо уделять особое внимание. Он также выступил против возвращения вытрезвителей. По его словам, с алкоголиками следует работать в приютах по системе «12 шагов».



«В США это называется «Дом на пути». В этих домах работают трезвые алкоголики, которые сами на себе пережили весь ужас этой болезни», - сказал нарколог.



Финансировать такие приюты Маршак предложил из акцизных сборов на алкогольные напитки.



Ранее в Госдуме заявили, что намерены принять закон о возвращении вытрезвителей до конца года. В случае принятия он должен вступить в силу уже 1 января. Планируется, что вытрезвители появятся в регионах, нахождение в них будет платным.

