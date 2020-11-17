Нарколог предупредил о надвигающейся эпидемии алкоголизма

В мире рождаются всё больше людей с генетической предрасположенностью к алкоголизму, заявил врач-нарколог Яков Маршак.

«На это указывает исследование, которое провёл генетик, психиатр и психолог Дэвид Камингс. В своей книге «Генетическая бомба» он даже вывел коэффициент: люди с синдромом дефицита удовлетворённости рождаются в 1,4 раза чаще», – сказал специалист в эфире «Радио 1».

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По его словам, для того, чтобы у ребенка не стала развиваться такая предрасположенность, ему надо уделять особое внимание. Он также выступил против возвращения вытрезвителей. По его словам, с алкоголиками следует работать в приютах по системе «12 шагов».

«В США это называется «Дом на пути». В этих домах работают трезвые алкоголики, которые сами на себе пережили весь ужас этой болезни», - сказал нарколог.

Финансировать такие приюты Маршак предложил из акцизных сборов на алкогольные напитки.

Ранее в Госдуме заявили, что намерены принять закон о возвращении вытрезвителей до конца года. В случае принятия он должен вступить в силу уже 1 января. Планируется, что вытрезвители появятся в регионах, нахождение в них будет платным.

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