Нарколог опасается легализации конопли в медицинских целях

«Вопрос сложный. С одной стороны, есть медицинская практика использования медицинских препаратов на основе конопли. И есть какие-то позитивные результаты. С другой стороны, мы понимаем, что это шаг в сторону легализации наркотиков. Конопля в XIX – начале XX века входила в британскую фармакопею, использовалась в качестве антидепрессанта. Как и опий кстати. Но это была тупиковая история. Мир отказался от этого. 100 лет мы прожили без этих препаратов, фармакологическая наука разработала громадный арсенал антидепрессантов, нейролептиков для лечения психических расстройств», - рассказал он.

При этом медик обращает внимание, что в странах, где конопля и препараты из нее легализованы, сложно говорить об их медицинском использовании.

«Есть определенное лукавство. На Западе коноплю используют в терминальных стадиях онкологических заболеваний, чтобы облегчить уход больных из жизни. Но это не медицинское применение. Говорить о ее медицинском использовании еще очень рано. Ширящаяся легализация наркотиков на Западе - очень опасна. В США до 10% населения потребляют опийные наркотики, которые назначают им врачи. И не меньшее количество употребляет коноплю, тоже по назначению врачей. Мне кажется, это очень опасный путь. Я сомневаюсь, что Минздрав поддержит эту идею», - сказал он.

Сейчас российское законодательство допускает оборот каннабиноидов - каннабиса, масла каннабиса, гашиша и тетрагидроканнабинола - и препаратов с их содержанием только для оперативно-розыскной, научной, учебной и экспертной деятельности.