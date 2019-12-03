Никотин опережает наркотики по быстроте возникновения зависимости

Никотиносодержащие смеси, популярные среди молодежи, опасны тем, что к ним быстро возникает привыкание. Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что никотин стоит на первом месте среди наркотиков по степени формирования зависимости.

«Никотин – очень активное вещество психостимулирующего действия. При употреблении никотина очень быстро формируется зависимость. Так реагирует мозг на дофаминовые, подкрепляющие эффекты. Никотин превосходит в этом плане все другие психоактивные вещества, даже те, которые относятся к группе больших наркотиков. Например, амфитамины, алкоголь, уступает только героину и кокаину. Но по степени формирования зависимости он находится на первом месте. Зависимость от никотина формируется в течение полугода, года систематического его потребления», - рассказал специалист.

28 ноября на рассмотрение в Госдуму поступил проект закона по запрету торговли в России сосательных и жевательных никотиновых смесей.

