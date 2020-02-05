Нарколог назвал пиво самым опасным алкоголем

Самым вредным алкогольным напитком является пиво. Об этом заявил нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский. По его словам, именно этот напиток представляет наибольшую угрозу для здоровья. Специалист в интервью «Вечерней Москве» подчеркнул, что алкоголь в пиве – самая безвредная составляющая.

Наибольшую опасность составляют его «минорные составляющие»: пенность, цвет, вкус. По словам нарколога, это крайне не полезные для здоровья человека соединения. Он пояснил, что в одной бутылке пива объемом 375 мл содержится предельно допустимая суточная доза кобальта, опасного для сердца, пишет «Свободная пресса». Содержащиеся в пиве металлы могут вызвать кардиопатию и ожирение сердца.

Покровский призвал запретить пиво в России, сообщает Ura.ru.

Вместе с тем он отметил, что самый безвредный алкоголь – красное вино. Он утверждает, что в нем много микроэлементов и витаминов.

Ранее россиянам посоветовали не перенимать европейскую традицию выпивать бокал вина за ужином. Об опасности такой привычки сообщил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, регулярное потребление вина вечером может довести граждан до алкоголизма.

