Нарколог Луньков назвал самые опасные алкогольные напитки
14 декабря 202316:06
Нарколог Алексей Луньков призвал россиян исключить из употребления сладкие алкогольные напитки, сообщает «ФедералПресс».
По его словам, они опасны не только тем, что повышают уровень глюкозы в крови.
«В большинстве своем они газированные... Всасывание алкоголя повышается в разы. Опьянение наступает быстрее даже с малоградусного шампанского», - заключил врач.
Ранее психиатр-нарколог Александр Поликарпов заявил, что употребление алкогольных напитков повышает риск заболеть сезонными инфекциями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru