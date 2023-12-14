Нарколог Луньков назвал самые опасные алкогольные напитки

По его словам, они опасны не только тем, что повышают уровень глюкозы в крови.

«В большинстве своем они газированные... Всасывание алкоголя повышается в разы. Опьянение наступает быстрее даже с малоградусного шампанского», - заключил врач.

Ранее психиатр-нарколог Александр Поликарпов заявил, что употребление алкогольных напитков повышает риск заболеть сезонными инфекциями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

