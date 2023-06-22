Направление на маммографию в Москве смогут получать напрямую от врача женской консультации

По ее словам, это позволит избавить москвичек от лишних визитов в поликлинику для того, чтобы получить направление на обследование. При этом, указала Ракова, у врачей освободится время для диагностики и лечения пациентов. Заммэра подчеркнула, что после завершения пилотного проекта будет принято решение о его возможном расширении на все женские консультации Москвы.

Так, пилот запущен в трех женских консультациях на базе ГКБ № 15 имени О.Ф. Филатова: ЖК №1, ЖК №2 и ЖК №6. Он будет длиться до конца июля. Врач сможет выписать электронное направление на маммографию в поликлинику по месту прикрепления пациентки.

