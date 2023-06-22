Направление на маммографию в Москве смогут получать напрямую от врача женской консультации
В трех женских консультациях Москвы стартовал пилотный проект: акушеры-гинекологи смогут выписывать пациенткам электронные направления на проведение маммографии в поликлиниках города. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, это позволит избавить москвичек от лишних визитов в поликлинику для того, чтобы получить направление на обследование. При этом, указала Ракова, у врачей освободится время для диагностики и лечения пациентов. Заммэра подчеркнула, что после завершения пилотного проекта будет принято решение о его возможном расширении на все женские консультации Москвы.
Так, пилот запущен в трех женских консультациях на базе ГКБ № 15 имени О.Ф. Филатова: ЖК №1, ЖК №2 и ЖК №6. Он будет длиться до конца июля. Врач сможет выписать электронное направление на маммографию в поликлинику по месту прикрепления пациентки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru