Анастасия Ракова: в роботизированный архив вывезли более 800 тысяч медкарт из детских поликлиник

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что летом 2022 года все столичные детские поликлиники перешли на ведение исключительно электронных медкарт, сообщает пресс-служба московского правительства.

По её словам, благодаря этому освободились огромные площади картохранилищ, вместо которых будут созданы комнаты профессионального роста, где медики смогут проводить тренинги и актуализировать свои знания.

Ракова указала, что такие комнаты уже оборудованы в пяти детских поликлиниках, в их оснащение входят компьютеры с доступом к научным базам и профессиональной литературе.

«Благодаря цифровизации у нас появилось пространство, которое теперь мы можем оборудовать на пользу врачам... Карты вывезены из более 60 зданий, и в них мы оборудуем такие помещения до конца года. В тех зданиях детских поликлиник, где сейчас идет капремонт, мы предусмотрели комнаты ещё на стадии проекта», — отметила заммэра.

Она добавила, что на электронные медкарты планируется перевести и взрослые поликлиники, в итоге в них также появятся такие пространства.

